حدثٌ طارئ في كفرشوبا بسبب الجيش الإسرائيلي.. هكذا خرقَ الحدود

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هدَّد أهالي بلدة كفرشوبا بازالة البلوكات الاسمنتية التي كان جيش العدو الاسرائيلي قد ركزها خارج الخط الحدودي، في محور بركة بعثائيل شرق كفرشوبا بعدما تبين أنها تخرق الخط الحدودي لمسافة 3 أمتار.وكان الجانب اللبناني تقدم باحتجاج لدى اليونيفيل، طالباً "الضغط على الجانب الاسرائيلي وإزالة هذا الخرق الحدودي".