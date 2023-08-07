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لبنان

حدثٌ طارئ في كفرشوبا بسبب الجيش الإسرائيلي.. هكذا خرقَ الحدود

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:18
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هدَّد أهالي بلدة كفرشوبا بازالة البلوكات الاسمنتية التي كان جيش العدو الاسرائيلي قد ركزها خارج الخط الحدودي، في محور بركة بعثائيل شرق كفرشوبا بعدما تبين أنها تخرق الخط الحدودي لمسافة 3 أمتار.
 
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وكان الجانب اللبناني تقدم باحتجاج لدى اليونيفيل، طالباً "الضغط على الجانب الاسرائيلي وإزالة هذا الخرق الحدودي".
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