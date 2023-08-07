"إرهابيّ" خطير بقبضة الجيش.. من هو؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:



أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (ل.ا.) لانتمائه إلى مجموعة إرهابية ومبايعته تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ومشاركته مع مجموعته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال خلال شهر آب 2014، وذلك باقتحام مركز وادي الحصن العسكري وإطلاق النار على آليات عسكرية وأسر عسكريين ومساندة مجموعات إرهابية. كذلك، شارك الموقوف في تنفيذ عمليات أمنية لمصلحة التنظيم المذكور، وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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