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لبنان

"شائعات كاذبة".. هذا ما كشفته أوساط حكوميّة عن لقاء الديمان غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2023 | 14:39
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كشفت أوساطٌ حكومية معنية أنّ "اللقاء الوزاري في الديمان غداً هو للتشاور في مجمل الملفات الوطنية الراهنة وضرورة العمل على تمتين الوحدة الوطنية والتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة".
 
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ونفت الأوساط "ما يتم بثه من شائعات وأقاويل كاذبة وأخبار صحافية عن أنَّ اللقاء سيتناول ملفات غريبة عن المجتمع اللبناني وتعديل المناهج التربوية في شأنها".
 
واعتبرت أنّ "تعميم هذه الاخبار عشية اللقاء تندرج في اطار التشويش الرخيص المعروف المصدر والهدف ليس إلّا".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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