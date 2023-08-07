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لبنان

"رسائل تهديد" في صيدا.. هؤلاء وصلت إليهم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-08-2023 | 14:52
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ عناصر في حركة "فتح" وآخرين مُقرّبين من حركة "حماس"، تلقوا مؤخراً رسائل تهديدٍ من جماعة "جُند الشام" في مخيّم عين الحلوة بمدينة صيدا، وذلك إثر الإشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه التهديدات كانت واضحة وصريحة من ضمن الجماعة المذكورة ومقربين منها، وقد وصفها من تلقاها بأنها "رسائل داعشيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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