"رسائل تهديد" في صيدا.. هؤلاء وصلت إليهم!

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ عناصر في حركة "فتح" وآخرين مُقرّبين من حركة "حماس"، تلقوا مؤخراً رسائل تهديدٍ من جماعة "جُند الشام" في مخيّم عين الحلوة بمدينة صيدا، وذلك إثر الإشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي.

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