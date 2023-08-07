بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه

أصدرت شركة "ألفا" بياناً، اليوم الإثنين، أعلمت فيه مشتركيها أن "خدمات الداتا في مناطق كسروان وجبيل والشمال متوقفة بشكل جزئي بسبب عطل طرأ على شبكة أوجيرو".

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وأكدت الشركة أنّها تتابع المسألة مع أوجيرو تمهيداً لعودة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، مبديةً اعتذارها من مشتركيها الذين تأثروا بهذا العطل الخارج عن إرادتها.