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لبنان

بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه

Lebanon 24
07-08-2023 | 14:56
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أصدرت شركة "ألفا" بياناً، اليوم الإثنين، أعلمت فيه مشتركيها أن "خدمات الداتا في مناطق كسروان وجبيل والشمال متوقفة بشكل جزئي بسبب عطل طرأ على شبكة أوجيرو".
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وأكدت الشركة أنّها تتابع المسألة مع أوجيرو تمهيداً لعودة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، مبديةً اعتذارها من مشتركيها الذين تأثروا بهذا العطل الخارج عن إرادتها.
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