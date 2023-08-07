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لبنان

مأساةٌ قرب خلدة.. ما حصل مع أحد الشبان مُحزن جداً!

Lebanon 24
07-08-2023 | 15:32
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توفيَ الشّاب "أ.ع."، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من على سطح أحد المباني في منطقة دوحة الحص المحاذية لخلدة.
 
ورجّحت المعلومات أن يكون "أ.ع." قد أقدم على الإنتحار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت. 
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