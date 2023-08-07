مأساةٌ قرب خلدة.. ما حصل مع أحد الشبان مُحزن جداً!

توفيَ الشّاب "أ.ع."، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من على سطح أحد المباني في منطقة دوحة الحص المحاذية لخلدة.

ورجّحت المعلومات أن يكون "أ.ع." قد أقدم على الإنتحار، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.