إلى المواطنين.. بيانٌ طارئ من "الدفاع المدني" وهذا ما طلبه

أعلنت المديريّة العامة للدفاع المدني بأن عُطلاً طرأ على رقم الطوارئ 125 في غرفة العمليات التابعة للدفاع المدني.

وطلبت المديرية من المواطنين الإتصال على الرقم 70192693 في حال عدم تمكنهم من طلب الرقم 125 للحُصول على المساعدة عند الحاجة.