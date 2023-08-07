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لبنان

في السوق الموازية.. كم بلغ سعر الدولار هذا المساء؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 16:41
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سجل الدولار، مساء اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت بين 89100 و 89400 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنَّ هذه التسعيرة ظلَّت كما هي تقريباً في السُّوق طيلة ساعات هذا اليوم.
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