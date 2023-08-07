في السوق الموازية.. كم بلغ سعر الدولار هذا المساء؟

سجل الدولار، مساء اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت بين 89100 و 89400 ليرة لبنانية.



يُشار إلى أنَّ هذه التسعيرة ظلَّت كما هي تقريباً في السُّوق طيلة ساعات هذا اليوم.

Advertisement يُشار إلى أنَّ هذه التسعيرة ظلَّت كما هي تقريباً في السُّوق طيلة ساعات هذا اليوم.