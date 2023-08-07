فتح الباب أمام السحوبات

حسب مصادر مصرفية ووظيفية، فإن قبض رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية يفتح الباب أمام حجم السحوبات ووضعية سعر الصرف في السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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