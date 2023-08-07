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لبنان

فتح الباب أمام السحوبات

Lebanon 24
07-08-2023 | 17:30
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حسب مصادر مصرفية ووظيفية، فإن قبض رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية يفتح الباب أمام حجم السحوبات ووضعية سعر الصرف في السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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