"سُفراء" سيزورون الجنوب غداً.. ما السبب؟

ذكرت قناة الـ"NBN"، اليوم، أنَّ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الامن سيقومون بجولة يوم غدٍ الثلاثاء عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية بالتنسيق مع "اليونيفيل" للاطلاع على الوضع الامني واللوجستي على الأرض.

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