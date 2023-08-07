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لبنان

"سُفراء" سيزورون الجنوب غداً.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 16:55
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ذكرت قناة الـ"NBN"، اليوم، أنَّ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الامن سيقومون بجولة يوم غدٍ الثلاثاء عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية بالتنسيق مع "اليونيفيل" للاطلاع على الوضع الامني واللوجستي على الأرض.
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