لقاء وزاري تشاوري في الديمان اليوم: تمتين الوحدة الوطنية والتعاون لتمرير المرحلة الصعبة

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يعقد اليوم في الديمان لقاء وزاري تشاوري كان جرى التوافق عليه يوم الاربعاءالفائت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.ولفتت مصادر وزارية إلى أن الاجتماع لا يحل مكان مجلس الوزراء على الإطلاق إنما هو يحمل صفة التشاور مع سيد بكركي الذي ستكون لديه استفسارات بشأن بعض الملفات والعمل الوزاري.وكشفت اوساط حكومية معنية "ان اللقاء هو للتشاور في مجمل الملفات الوطنية الراهنة وضرورة العمل على تمتين الوحدة الوطنية والتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة".ونفت الاوساط "ما يتم بثه من شائعات واقاويل كاذبة واخبار صحافية من ان اللقاء سيتناول ملفات غريبة عن المجتمع اللبناني وتعديل المناهج التربوية في شأنها".واعتبرت" ان تعميم هذه الاخبار عشية اللقاء تندرج في اطار التشويش الرخيص المعروف المصدر والهدف ليس الا".وقال وزير المهجرين عصام شرف الدين في تصريح لـ«اللواء» أنه سيشارك في اللقاء التشاوري اليوم في الديمان لانه اولاً لقاء تشاوري وليس مجلس وزراء، وثانيا لأنه سيناقش موضوع النازحين السوريين في لبنان.اضاف ان البطريرك الراعي سيزور الفاتيكان قريباً وسيطرح المساعدة في موضوع عودة النازحين، ما يدعم موقف لبنان في مواجهة قرار دول الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، الذي دعا الى بقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني.وأبدى وزير الصناعة جورج بوشيكيان لـ«اللواء» ترحيبه بهذا اللقاء الذي ينعقد تحت قبة البطريركية المارونية، وأكد انفتاحه على كل من شأنه أن يعكس صدى إيجابيا في البلد، معلنا أن الاجتماع أساسي لجميع المكونات والبطريركية تشكل مرجعية أساسية في البلد.وقال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار: لن أشارك في لقاء الديمان إلا إذا وجه البطريرك بشارة الراعي دعوة مباشرة للوزراء وأبواب بكركي مفتوحة أمام الجميع.وأشارت معلومات «البناء» الى أن الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر لن يشاركوا في الجلسة.