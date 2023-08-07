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لبنان

صورة جديدة للسيدة فيروز.. "وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا"

Lebanon 24
07-08-2023 | 23:00
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أطلّت السيدة فيروز على جمهورها المحب بصورة جديدة، هدية من ابنتها ريما الرحباني.
 
الصورة التي التقطتها ريما الرحباني، نشرتها في حسابها عبر "فايسبوك"، أرفقتها بتعليق: "وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا".
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الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصورة معربين عن شوقهم الكبير للسيدة فيروز.
 

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