هوكشتاين يضغط للتطبيع في بيروت؟

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جاء في افتتاحية " الديار": كشفت مصادر ديبلوماسية غربية عن زيارة قريبة سيقوم بها المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين الى بيروت، تحت غطاء مواكبة بدء الحفر الذي من المفترض أن يبدأ في منتصف آب أو في الأسبوع الثالث منه في البلوك رقم9. وفيما ترى تلك الاوساط ان هوكشتاين يسعى بتكليف من الخارجية الى «جس النبض» حول اطلاق عملية ترسيم الحدود البريّة مع «إسرائيل»، بعدما نجح في التوصّل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، فان مصادر مطلعة لفتت الى ان هوكشتاين الذي يعمل على خط إنجاز ملف العلاقات بين المملكة العربية السعودية و«إسرائيل»، سيحمل معه ملف «التطبيع» الى بيروت، وسيبلغ المسؤولين اللبنانيين ان لبنان سيدفع ثمن البقاء خارج المناخ العربي وسيكون منبوذا، خصوصا ان الرياض على «الطريق»، ومسألة تواصلها مع «اسرائيل» هي مسألة وقت لا اكثر ولا اقل؟!