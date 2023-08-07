Advertisement

لبنان

الخرق الرئاسي لا يتحقّق إلا بتعاون جميع الأفرقاء

Lebanon 24
07-08-2023 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1095455-638270706817075535.jpg
Doc-P-1095455-638270706817075535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب فادي عيد في" الديار": عن المفاوضات بين رئيس التيار الوطني الحر وحزب الله وموقف التيار من ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور، كشف النائب الان عون "أن المفاوضات ما زالت في بدايتها، وهناك مسودّة تتحضر لكلي الموضوعين: اللامركزية والصندوق الإئتماني، أما الشقّ المتعلّق بالترشيحات فمؤجل وبناء على نتائج المفاوضات تتحدّد الخيارات الأخيرة. وحتى هذا الحين، كلّ فريق يبقى على حاله".
Advertisement
وعما ينتظره التيار من مبادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أكد النائب عون أن "التيار يتعاطى بإيجابية مع مبادرة لودريان، وننظر إليه وإلى فرنسا كوسيط صديق يريد الخير للبنان ويسعى للمساعدة. ولكن يدا واحدة لا يمكنها أن تصفّق، وعليه إذا لم تلتقِ الإرادة الداخلية مع الإرادة الخارجية، فمن المستحيل أن يتحقّق خرق ما على المدى المنظور، وبرأيي أن الشيء الوحيد الجديد والمتحرّك حالياً هو حوار التيار مع الحزب، الذي يمكن أن يشكّل نقطة تحوّل في الاستحقاق الرئاسي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2023-08-07
22:03 | 2023-08-07
22:12 | 2023-08-07
23:38 | 2023-08-07
22:15 | 2023-08-07
23:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24