29
o
بيروت
30
o
طرابلس
33
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري: لعدم تفويت فرصة حوار أيلول
Lebanon 24
07-08-2023
|
23:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية» ان «حوار ايلول فرصة لبلوغ اتفاق ينهي الأزمة الرئاسية، ينبغي استثمارها ولا يجوز تفويتها، فإن توافقنا فرئيس الجمهورية سيُنتخب حتماً، وينتقل لبنان من واقع مهترئ ويسلك سبل الانتعاش، وإن لم نتوافق فسندخل في دهليز مظلم ويدفع لبنان اثماناً اضافية باهظة».
Advertisement
ولفت بري إلى «أننا لو كنا سلكنا طريق الحوار من البداية لكانت الأزمة الرئاسية خلفنا وتجاوزناها منذ اشهر، ووفّرنا على هذا البلد ما سقط فيه من تعقيدات ومطبات وأزمات ارهقت اللبنانيين. فقد سبق لي ان ناديت مرات ومرات بتجنّب الفراغ في رئاسة الجمهورية، ودعوت إلى الحوار بصفاء نيات باعتباره السبيل الوحيد الذي يحقق الغاية المرجوة، قلنا لهم تعالوا الى الحوار، وجربونا إن كنا جدّيين ام لا، لكنهم تهرّبوا من هذا الحوار، ونتيجة ذلك كان الإنحدار الى الوضع الذي نحن فيه. وقد قلت بكل صراحة في خطاب 31 آب من العام الماضي في ذكرى تغييب الامام الصدر، اي قبل نحو شهرين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، إننا نشجع وندعم أي لقاء يمكن أن يفضي الى توافق وطني عام حول الإستحقاق الرئاسي، واكّدت آنذاك وأعود وأؤكّد اليوم انّ الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري سيادي وطني بامتياز، فلنجعله مناسبة نقدّم فيه مصلحة لبنان على أية مصالح أخرى».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
12:36 | 2023-08-07
07/08/2023 12:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
09:16 | 2023-08-07
07/08/2023 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
07:26 | 2023-08-07
07/08/2023 07:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
14:56 | 2023-08-07
07/08/2023 02:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-08-08
موظفو "الدولة" لن يُتركوا من دون رواتب؟
01:45 | 2023-08-08
أحداث" عين الحلوة" لم تنته بعد.. فما دور مصر؟
01:36 | 2023-08-08
في طرابلس.. حادث غريب بسبب خلاف على ميراث
01:30 | 2023-08-08
"ملف حساس" يشغل بال باسيل
01:25 | 2023-08-08
جريح في اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
01:15 | 2023-08-08
خلاف داخل أحد الاحزاب ونائبان يهددان: "سنستقيل"
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
08/08/2023 09:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
08/08/2023 09:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
08/08/2023 09:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24