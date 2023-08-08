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لبنان
استعدوا لموجة الحر الأقسى لهذا الصيف.. الأب خنيصر يكشف: هذا ما ينتظرنا بعد 11 آب (فيديو)
Lebanon 24
08-08-2023
|
00:21
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افاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان الطقس الصيفي الحار والاعتيادي يستمر لهذه الفترة على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية تتراوح بقاعاً بين 34 و 36 درجة وساحلا بين 32 و 33 درجة كحد اقصى بينما تأثرت الجبال اللبنانية الغربية بهواء منعش بسبب التيارات القطبية التي وصلت شمال البحر الاسود فتراوحت درجات الحرارة بين 25 و 27 درجة على 1100 متر.
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وأضاف: "سبب النشاط القطبي الذي غطى القارة الاوروبية من غربها الى شرقها، وكان مصحوباً بمنخفضات جوية باردة، الى هبوب عواصف ثلجية بين اواخر تموز والاسبوع الاول من آب ولامست الثلوج 1600 -1700 متر جبال الالب، وأدى حبات البرد إلى إغراق الطرقات بطبقات بردية تخطت الـ 20 سنتم، وستستمر القارة الاوروبية بأجوائها الباردة خلال هذا الاسبوع".
وتابع خنيصر: سوف يتحوّل الطقس في الشرق الاوسط الى لاهب بسبب تراجع قيم ضغط المنخفض الهندي الموسمي، الذي سيتمركز يوم الجمعة وسط شبه الجزيرة العربية والكويت والامارات ويصل الضغط بين 989hpa و 992hpa، ما سيدفع بالهواء المداري اللاهب نحو الاردن وسوريا ولبنان وفلسطين وتركيا وقبرص وسيناء، فتتخطى درجات الحرارة 39 درجة وتبلغ ذروتها بين الاحد والأربعاء لتلامس 43 -44 في دمشق و 39-41 في البقاع و 34-35 سواحل سوريا ولبنان وفلسطين بينما الجبال الغربية 32-34 على ارتفاع 1100 متر."
وبحسب خنيصر، يمكن القول انّ الموجات الحارة السابقة لم تصل الى هذا الحد من الحر، بل كانت قساوتها بالمدة الزمنية الطويلة التي بدأت في 12 تموز واستمرت حتى 30 منه، لكن الموجة المزمعة ان تؤثر على المنطقة هي الاقسى من حيث درجات الحرارة ضمن مدة زمنية يبدو انها لن تتعدى الأسبوع.
آب اللهاب، تبقى الحرارة ضمن معدلاتها ولو لامست 41 درجة، في الداخل فهذا امر طبيعي.
طقس يومي الثلاثاء والاربعاء: حار بقاعاً مع رطوبة 25%
حار ساحلاً مع نسبة رطوبة 85% بخاصة بعد الظهر
معتدل جبلاً مع ضباب محلي بانتظار ان ينقلب بعد 10 و 11 آب مع وصول الموجة اللاهبة (شاهد خرائط ال Isotherms المرفقة)
الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 32-31 نهاراً و 28 ليلاً
في البقاع: 35-36 نهاراً و 24 ليلا
على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 18 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و 15 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 85%
حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 30 درجة .
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