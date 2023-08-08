خلاف داخل أحد الاحزاب ونائبان يهددان: "سنستقيل"

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بعد الجدل الذي رافق انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة،وخلال الفترة التي تم خلالها طرح امكان تعيين بديل لسلامة ليتابع المهمة المالية والنقدية، أقدم أحد "الاحزاب السيادية" على عقد اجتماع طارىء لتحديد وجهة نظره في موضوع حاكمية مصرف لبنان.ووفق المعلومات فقد" تخلل الاجتماع اجماع شبه عام على المضي بتعيين حاكم جديد لاسيما وأن بعض الاسماء المطروحة لخلافة سلامة مقربة من الحزب المشار اليه، لكن غضب نائبين اساسيين حال دون الموافقة على التعيين".ووفقاً للمعلومات هدد نائبان فاعلان ضمن الحزب بتقديم استقالتيهما في تمت الموافقة على التعيين، وقال احدهما: " انا بستقيل وبرجع ع فرنسا".