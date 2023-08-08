29
o
بيروت
30
o
طرابلس
33
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خلاف داخل أحد الاحزاب ونائبان يهددان: "سنستقيل"
Lebanon 24
08-08-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الجدل الذي رافق انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة،وخلال الفترة التي تم خلالها طرح امكان تعيين بديل لسلامة ليتابع المهمة المالية والنقدية، أقدم أحد "الاحزاب السيادية" على عقد اجتماع طارىء لتحديد وجهة نظره في موضوع حاكمية مصرف لبنان.
Advertisement
ووفق المعلومات فقد" تخلل الاجتماع اجماع شبه عام على المضي بتعيين حاكم جديد لاسيما وأن بعض الاسماء المطروحة لخلافة سلامة مقربة من الحزب المشار اليه، لكن غضب نائبين اساسيين حال دون الموافقة على التعيين".
ووفقاً للمعلومات هدد نائبان فاعلان ضمن الحزب بتقديم استقالتيهما في تمت الموافقة على التعيين، وقال احدهما: " انا بستقيل وبرجع ع فرنسا".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
12:36 | 2023-08-07
07/08/2023 12:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
09:16 | 2023-08-07
07/08/2023 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
Lebanon 24
رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
07:26 | 2023-08-07
07/08/2023 07:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
14:56 | 2023-08-07
07/08/2023 02:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-08-08
"ملف حساس" يشغل بال باسيل
02:00 | 2023-08-08
موظفو "الدولة" لن يُتركوا من دون رواتب؟
01:45 | 2023-08-08
أحداث" عين الحلوة" لم تنته بعد.. فما دور مصر؟
01:36 | 2023-08-08
في طرابلس.. حادث غريب بسبب خلاف على ميراث
01:25 | 2023-08-08
جريح في اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
01:07 | 2023-08-08
نصار اطلق تطبيق "تكرم" وحملة "تكرم عينك يا لبنان": لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
08/08/2023 09:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
08/08/2023 09:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
08/08/2023 09:13:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24