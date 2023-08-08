"ملف حساس" يشغل بال باسيل

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يحاول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل تمرير الوقت قبل تسهيل اي تسوية رئاسية، لاعتباره، بحسب مراقبين، أن المماطلة ستصب في مصلحته، لكنه ايضا يستغل الفراغ السياسي لاهداف حزبية داخلية.وافادت مصادر مطلعة "أن باسيل قرر الاستفادة من الوقت الضائع لاعادة تنظيم تياره في اكثر من قضاء ومنطقة لبنانية بعد التراجع الذي ظهر في الانتخابات الاخيرة والذي كانت المشكلات الحزبية الداخلية من بين اسبابه.وترى المصادر ان المخيمات الشبابية واللقاءات المناطقية التي يقوم بها باسيل والتي يحضرها الرئيس السابق ميشال عون خير دليل على حجم الحراك الحزبي الداخلي الذي بات يشغل بال رئيس "التيار".