أحداث" عين الحلوة" لم تنته بعد.. فما دور مصر؟

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بالرغم من الهدوء الذي سيطر على مخيم عين الحلوة، منذ ايام بعد الاشتباكات الطاحنة، الا أن كل المتابعين يعتبرون أن ما حصل في المخيم لم ينته بعد بل قد تكون له تبعات.وتقول مصادر مطلعة "إن بعض الجهات المعنية تتعامل مع ما حصل في عين الحلوة بإعتباره حدثا مستمرا، وهناك مخاوف جدية من تجدد الاشتباكات في المخيم لاي سبب من الاسباب".وتربط المصادر التوتر في عين الحلوة بملفات كبرى في المنطقة، لذلك فإن "قرار التفجير قد يساهم في إعادة المعارك بين الفصائل الفلسطينية في أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان".وفي سياق متصل تقول مصادر مصرية لـ"لبنان 24" أن مصر لا تلعب اليوم اي دور في ما خص التهدئة في عين الحلوة، مشيرة الى ان ليس هناك من خطوات معلنة او غير معلنة حتى الان، مع تشديد المصادر على انه يمكن لمصر التواصل مع قيادات الحركات والفصائل الفلسطينية على اعتبار العلاقات الجيدة مع المؤسسات المصرية لضبط الأوضاع الأمنية في عين الحلوة، مع إمكانية الوصول إلى اتفاق ما بين الفصائل يمنع تكرار مثل هذه الاشتباكات، مع دور الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش.