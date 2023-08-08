Advertisement

لبنان

أحداث" عين الحلوة" لم تنته بعد.. فما دور مصر؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-08-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1095497-638270782584890546.jpg
Doc-P-1095497-638270782584890546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من الهدوء الذي سيطر على مخيم عين الحلوة، منذ ايام بعد الاشتباكات الطاحنة، الا أن كل المتابعين يعتبرون أن ما حصل في المخيم لم ينته بعد بل قد تكون له تبعات.
وتقول مصادر مطلعة "إن بعض الجهات المعنية تتعامل مع ما حصل في عين الحلوة بإعتباره حدثا مستمرا، وهناك مخاوف جدية من تجدد الاشتباكات في المخيم لاي سبب من الاسباب".
Advertisement
وتربط المصادر التوتر في عين الحلوة بملفات كبرى في المنطقة، لذلك فإن "قرار التفجير قد يساهم في إعادة المعارك بين الفصائل الفلسطينية في أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وفي سياق متصل تقول مصادر مصرية لـ"لبنان 24" أن مصر لا تلعب اليوم اي دور في ما خص التهدئة في عين الحلوة، مشيرة الى ان ليس هناك من خطوات معلنة او غير معلنة حتى الان، مع تشديد المصادر على انه يمكن لمصر التواصل مع قيادات الحركات والفصائل الفلسطينية على اعتبار العلاقات الجيدة مع المؤسسات المصرية لضبط الأوضاع الأمنية في عين الحلوة، مع إمكانية الوصول إلى اتفاق ما بين الفصائل يمنع تكرار مثل هذه الاشتباكات، مع دور الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2023-08-08
06:00 | 2023-08-08
04:30 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24