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لبنان

بالصورة: حل مؤقت لقضية الدوائر العقارية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2023 | 02:15
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قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المال تكليف بعض موظفي الدوائر العقارية التابعين للمديرية العامة للشؤون العقارية من اجل انجاز المعاملات المتراكمة في دوائر جبل لبنان، على ان يتم العمل خارج الدوام الرسمي، ويصار الى اعطائهم بدل اتعاب عن اعمالهم. كما تقرر صرف سلفة حزينة بقيمة 12 مليار ليرة لمديرية الشؤون العقارية لتسديد بدل الاتعاب.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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