نصار اطلق تطبيق "تكرم" وحملة "تكرم عينك يا لبنان": لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية



Advertisement بداية النشيد الوطني وتقديم من الفنان الكوميدي نادي، ثم تحدثت باسم الحملة هبة يزبك التي اعتبرت "اننا نعيش لحظة أمل بعد كل الظروف التي مرت بها البلاد، وبعد أيام من ذكرى 4آب الاليمة. ونحن كشركة عائلية نحاول أن نستثمر في لبنان، لأننا نريد تقديم خدمة جديدة هي خدمة توصيل الطعام، وفي نفس الوقت ايجاد المطعم المناسب". أقيم احتفال لإطلاق تطبيق "تكرم"، وحملة "تكرم عينك يا لبنان"، عند واجهة بيروت البحرية- The Padel Club، بدعوة من "Tekram"، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار وحضوره، وفي حضور ممثلة نقابة أصحاب المطاعم جوزيت زغيب وعدد من اصحاب المطاعم والفنانين والاعلاميين.بداية النشيد الوطني وتقديم من الفنان الكوميدي نادي، ثم تحدثت باسم الحملة هبة يزبك التي اعتبرت "اننا نعيش لحظة أمل بعد كل الظروف التي مرت بها البلاد، وبعد أيام من ذكرى 4آب الاليمة. ونحن كشركة عائلية نحاول أن نستثمر في لبنان، لأننا نريد تقديم خدمة جديدة هي خدمة توصيل الطعام، وفي نفس الوقت ايجاد المطعم المناسب".

وأوضحت أن "هذا التطبيق يطال كل لبناني وكل مغترب، ونحن نتمسك بهويتنا اللبنانية وقد استخدمنا في التطبيق كل التقنيات الحديثة وهو تطبيق سهل لكل الأعمار، وأولويتنا المطاعم ولدينا لائحة طويلة طلبت الانضمام، ولأن معاييرنا دقيقة نعد الجميع ان ينضموا لاحقا، فنحن نريد تقوية قطاع الخدمات وهو المنافس الاكبر. دورنا هو تقديرنا لبلدنا وكما قال جبران لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطنا لي".



نصار

وتحدث الوزير نصار فقال: "لدي ايمان بأن أساس الاقتصاد الوطني هو القطاع الخاص في الانتشار وفي لبنان، واللبناني مبدع دائما، ونحن منذ عام ونصف العام أطلقنا حملات ترويجية من"بجنونك بحبك" الى "اهلا بهالطله اهلا"، وعمل وزارة السياحة هو الترويج والوقوف الى جانب المؤسسات، وخصوصا اننا استلمنا الوزارة والخزينة "ناشفة" وتعلمون السبب. ومن اجل لبنان والمؤسسات والانتشار، قررت ان يكون شعار وزارة السياحة لربيع 2024 تكرم عينك يا لبنان لانه لفتني ايضا شعار "انت يا اللي بعدك هون تكرم" ويجب ان يكون انت يا اللي مش هون تكرم ايضا".

وشكر القيمين على المشروع والفنانة عزيزة على أغنية تكرم، وطالب المؤسسات السياحية بترويج الاغنية لانها "أغنية جميلة موسيقيا وايقاعا وكلمات".

اضاف: "نحن الى جانبكم، ومن واجبنا ان نكون معكم. هذا الصيف هناك مليون و200 الف وافد حتى الان بزيادة 33% عن عام 2022.

وتوجه الى "أصحاب المؤسسات السياحية بأن يردوا على الذين يعتبرون ان لبنان بلد غال، بالقول: نعم لبنان غال على قلوبنا، لبنان من مميزاته ان هناك مروحة من كل الاسعار وتناسب الجميع، واتمنى ان نصل الى نصف ايلول بمليوني وافد لان هؤلاء ادخلوا قيمة نقدية في ظل تعطل المصارف، واللبناني بحاجة الى هذه القيمة النقدية حتى يستثمر ويقوم بصيانة المؤسسات ولا يصرف الموظفين".

وتابع: "طموحنا أكبر وهو ان ينتخب رئيس جمهورية وتؤلف حكومة اصلاحية، ونحن الوزراء لسنا السبب في عدم انتخاب الرئيس، فلينتبه كل واحد منا الى عمله وان نحافظ على محيطنا العربي من دون تزلف ولا تبييض وجه لان "الديسبورا" في لبنان معروف عددها في الدول العربية منذ سنين وما زالت، ونقدر ان نتعامل باحترام معهم حتى يحترمونا وان يكون التواصل على مستويات من وزير الى وزير، وليس من وزير الى رئيس أو ولي عهد، الوزراء عليهم الانتباه الى كلامهم حتى لا تكون هناك أزمات ديبلوماسية بين لبنان والعرب، ولنكن يدا واحدة واحدة نعمل مع بعضنا البعض، ونجد اناسا مثل هبة وفريقها".



ثم قدمت الفنانة عزيزة أغنيتها "تكرم " بمشاركة الحضور.