هذه حقيقة مغادرة آلاف السيّاح بعد أحداث عين الحلوة والتحذيرات الخليجية

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أتت أحداث مخيم عين الحلوة التي اندلعت قبل أكثر من أسبوع، وبعدها طلب عدة دول خليجية من رعاياها عدم السفر إلى لبنان أو مغادرة الموجودين فيه أو الحذر في تنقلاتهم، لتعكّر الموسم السياحي الذي يعوّل عليه لبنان الكثير، لاسيما واننا نشهد هذا الصيف "فورة كبيرة". فعدد كبير من العاملين في هذا القطاع يؤكدون ان هذا الصيف من أفضل المواسم التي مرت على لبنان في السنوات الأخيرة أي منذ بدء الأزمة المالية وانتشار جائحة كورونا.وأعلن وزير السياحة وليد نصار مؤخرا ان عدد الوافدين إلى لبنان منذ بداية شهر تموز حتى اليوم لامس المليون وافد، 30 بالمئة منهم هم أجانب، يأتي الأوروبيون في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية سيّاح من الأردن، مصر والعراق وهو أمر لافت جداً، والباقي هم من المغتربين اللبنانيين.ويكشف نصار انه "إذا استمرينا بالوتيرة نفسها سننتهي في منتصف شهر أيلول بتسجيل مليوني وافد إلى لبنان، ما يعني أن الكتلة النقديّة التي ستدخل إلى البلد ستتجاوز الـ 10 مليارات دولار نقداً، بحسب قوله.ولكن بعد تحذيرات الدول الخليجية كثُرت الشائعات، وتردد ان الآلاف غادروا لبنان وان مطار رفيق الحريري الدولي شهد حركة مُغادرة كثيفة في الأيام الأخيرة وتمّ إلغاء حجوزات، وهذا ما نفاه المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، مؤكّداً أنّ هذه المعلومات غير صحيحة وأنّ الأمور لا تزال على حالها.وتبعا لهذه التطورات من أحداث مخيم عين الحلوة إلى تحذيرات بعض دول الخليج كان لا بد من استطلاع الحركة السياحية وذلك بعدما أصبحنا في منتصف الموسم السياحي الصيفي، فهل فعلا تأثر القطاع جراء التطورات الأخيرة في البلد؟لا داعي للهلعرئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر طمأن عبر "لبنان 24" الى ان "الموسم السياحي لم يتأثر بالأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة"، وأكد أنه "لم تحصل أي الغاءات للحجوزات في الفنادق الكبرى وان الأمور تسير بالشكل الصحيح".وأوضح الاشقر انه "في الأساس السعودية والإمارات تمنعان رعاياهما من القدوم الى لبنان، ومن المحتمل وجود عدد قليل من الكويتيين والقطريين"، مشيرا إلى ان "المواقف الأخيرة لن تغيّر من واقع الأمور الحاصلة منذ فترة طويلة بالنسبة لقدوم الأشقاء الخليجيين الى لبنان". وقال: "لم يُغادر أحد ولا داعي للهلع".ولفت إلى ان "كل التقارير التي تصدر عن الأجهزة الأمنية والجيش تؤكد بشكل قاطع ان الأمن في لبنان ممسوك ولا خوف من حصول اي خضات أمنية".وأكد الأشقر ان "نسبة القادمين إلى لبنان هذه السنة أفضل من العام الماضي وان الموسم السياحي الحالي هو الأفضل منذ 3 سنوات"، لافتاً إلى "تحسن لافت بأعداد السياح الأوروبيين".الحجوزات على حالهامن جهته، أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة لـ "لبنان 24" ان "البلد لم يتأثر سياحيا بالتطورات الأخيرة وان نسبة قدوم المغتربين والسياح لا يزال مرتفعا ولم يحصل أي إلغاء لحجوزات وبالتالي الأعداد نفسها تدخل عبر مطار بيروت الدولي منذ تموز وحتى هذا التاريخ ".ولفت نزهة إلى ان "الخرق الأمني حصل في منطقة جغرافية معينة ومنذ 3 أيام عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة"، وأمل في ان "يبقى الموسم السياحي مزدهرا".وتابع: "اللبنانيون اعتادوا الخضات الأمنية وكنا نتمنى عدم حصول هذه الاشتباكات، خاصة وان معظم القادمين إلى لبنان هم من المغتربين وهناك نسبة لا بأس بها من العرب والأجانب".ودعا نزهة وسائل الإعلام اللبنانية لتصويب البوصلة نحو مصلحة البلد، مشيراً إلى ان "القطاع السياحي هو الأمل الوحيد والقاطرة الأساسية لكل القطاعات الأخرى في لبنان ويعوّل عليه الكثير".شائعات لضرب الموسممن جانبه، أعلن الرئيس السابق لنقابة الأدلاء السياحيين وصاحب إحدى وكالات السفر هيثم فواز عبر "لبنان 24" ان "تحذير الرعايا العرب من القدوم إلى لبنان ليس بجديد"، وقال: "لا سياح خليجيين في لبنان وهذا التحذير برأيي هو بمثابة ضغط سياسي وما حصل في عين الحلوة بقي محصورا داخل المخيم والهدوء عاد إليه منذ أيام ولا واقع أمنيا خطيرا في لبنان".واعتبر فواز ان "ثمة حرب شائعات في البلد لضرب الموسم السياحي ولجعل المغتربين يقطعون إجازاتهم ويغادرون لبنان علما انهم العصب الرئيسي للموسم السياحي في البلد".وعن مغادرة أعداد كبيرة من السياح والمغتربين في الأيام الأخيرة، أكد فواز ان "هذا الكلام غير صحيح وهناك شائعات منتشرة وللأسف مواقع التواصل الاجتماعي تنشر الأخبار غير الدقيقة من دون حسيب أو رقيب".وكشف ان "ما حصل في مخيم عين الحلوة دفع بالشركات السياحية الأجنبية التي تنظم رحلات إلى لبنان في أيلول وتشرين الأول والثاني للاستفسار عن الوضع الأمني وما إذا ثمة أي خطر على السياح الأجانب ولاسيما من الجنسيات الأوروبية الذين يزورون لبنان في هذه الفترة من السنة، مؤكدا انه "لم يحصل أي إلغاء لحجوزات".إذا الموسم السياحي لا يزال بخير وهو مستمر بالزخم نفسه حتى منتصف شهر أيلول المقبل، على أمل ألا تعكر صفوه أحداث جديدة أو خروقات أمنية حتى يتمكن لبنان من الاستفادة من الأموال التي ستدخل البلد من خلال هذه القطاع علّها تخفف من وطأة الأزمة المالية والاقتصادية عليه وعلى اللبنانيين.