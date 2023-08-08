Advertisement

لبنان

جريح في اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
08-08-2023 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1095509-638270803139980541.jpg
Doc-P-1095509-638270803139980541.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولان على اطلاق النار بإتجاه احد الاندية الرياضية خلف مبنى سيتي مومبلكس في طرابلس، اصيب نتيجتها المدعو ".م.ك" بطلق ناري في بطنه.

وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى مستشفى الشفاء للعلاج فيما حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة لملابسات الحادثة . وتسبب اطلاق النار بتحطيم الواجهات الزجاجية التابعة للنادي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2023-08-08
02:00 | 2023-08-08
01:36 | 2023-08-08
01:30 | 2023-08-08
01:15 | 2023-08-08
01:07 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24