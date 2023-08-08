جريح في اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

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اقدم مجهولان على اطلاق النار بإتجاه احد الاندية الرياضية خلف مبنى سيتي مومبلكس في طرابلس، اصيب نتيجتها المدعو ".م.ك" بطلق ناري في بطنه.وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى مستشفى الشفاء للعلاج فيما حضرت قوة من الجيش الى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة لملابسات الحادثة . وتسبب اطلاق النار بتحطيم الواجهات الزجاجية التابعة للنادي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".