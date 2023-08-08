في طرابلس.. حادث غريب بسبب خلاف على ميراث

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اقدم المدعو "ع.ف.ح" صباح اليوم على تحطيم واجهات عائدة لحلويات الحداد ومحل بيع هواتف خليوية في منطقة ساحة الضناوي بواسطة فأس كان بحوزته بحسب ما اظهرته كاميرات المراقبة.وعلم ان السبب عائد على خلفية ميراث بين افراد العائلة الواحده، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".