بعد انقطاعها... خدمة الانترنت من "الفا" تعود الى طبيعتها

صدر عن شركة "ألفا" البيان الآتي:

"عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة ألفا أن خدمة الداتا عادت فجراً الى طبيعتها في مناطق كسروان وجبيل والشمال، بعد توقف جزئي خارج عن إرادتها".