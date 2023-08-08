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لبنان

بعد انقطاعها... خدمة الانترنت من "الفا" تعود الى طبيعتها

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:10
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 صدر عن شركة "ألفا" البيان الآتي: 
"عطفاً على بيانها السابق، تعلن شركة ألفا أن خدمة الداتا عادت فجراً الى طبيعتها في مناطق كسروان وجبيل والشمال، بعد توقف جزئي خارج عن إرادتها".
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