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لبنان

ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:12
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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 26000 ليرة لبنانية بينما ارتفع سعر الغاز 25000 ليرة لبنانية. 
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1745.000  ل.ل.
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بنزين 98 أوكتان: 1783.000 ل.ل.
المازوت: 1563.000 ل.ل.
الغاز: 868.000 ل.ل.
 

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