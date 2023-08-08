كتب المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كيريدية عبر منصة "اكس": "مرة أخرى أوجيرو تدفع ثمن سرقة كابلات كهرباء لبنان. توقف سنترال فتقا بعد تعطل مجموعات الطاقة التي استمرّت بالعمل لمدة ٥ ايام من دون توقف مما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف و الإنترنت لدى اوجيرو، ألفا و تاتش. تمكنت الفرق الفنية لأوجيرو باعادة الاتصال عند الساعة ١ صباحا."

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