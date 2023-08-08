Advertisement

لبنان

حول سرقات كابلات الكهرباء وخدمات اوجيرو... تغريدة لـ"كريدية"

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1095527-638270830988002529.jpg
Doc-P-1095527-638270830988002529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 كتب المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كيريدية عبر منصة "اكس": "مرة أخرى أوجيرو تدفع ثمن سرقة كابلات كهرباء لبنان. توقف سنترال فتقا بعد تعطل مجموعات الطاقة التي استمرّت بالعمل لمدة ٥ ايام من دون توقف مما أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف و الإنترنت لدى اوجيرو، ألفا و تاتش. تمكنت الفرق الفنية لأوجيرو باعادة الاتصال عند الساعة ١ صباحا."
Advertisement

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2023-08-08
06:00 | 2023-08-08
04:30 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24