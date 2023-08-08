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لبنان

تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق... هذا ما اعلنه الجيش

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:18
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه 4 بيانات، جاء فيها:

البيان الأول
ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 8/8/ 2023 ولغاية 17/8/2023 من الساعة 8.00 حتى الساعة 10.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
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البيان الثاني
ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 7/8/2023 ولغاية 6/9/2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

البيان الثالث
ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 4/8/2023 ولغاية 21/8/2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

البيان الرابع
ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3، 4، 11، 12، 19 و20/8/2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة. 
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