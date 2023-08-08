تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق... هذا ما اعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه 4 بيانات، جاء فيها:البيان الأولستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 8/8/ 2023 ولغاية 17/8/2023 من الساعة 8.00 حتى الساعة 10.00 بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.البيان الثانيستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 7/8/2023 ولغاية 6/9/2023 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.البيان الثالثستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 4/8/2023 ولغاية 21/8/2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.البيان الرابعستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 3، 4، 11، 12، 19 و20/8/2023، ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.