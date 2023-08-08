Advertisement

لبنان

اعلان هام من وزارة المالية.. هذا ما أعلنته في ما خص أوجيرو

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1095533-638270841047199184.jpg
Doc-P-1095533-638270841047199184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت وزارة المالية انها قد حولت صباح اليوم الى مصرف لبنان المبالغ المطلوبة من هيئة اوجيرو والبالغة ٨٤٦،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ملياراً كرواتب وخلافه بموجب سلفة خزينة كانت طلبتها الهيئة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحويل المبالغ المطلوبة من أوجيرو إلى مصرف لبنان... بيان من وزارة المالية
lebanon 24
08/08/2023 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"إبقوا على أهبة الاستعداد"... بيان لنقابة أوجيرو عن الرواتب هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/08/2023 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستخدمو "أوجيرو" نحو التصعيد!
lebanon 24
08/08/2023 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت يلزم وزارة المالية بتسليم مجموعة من المحامين تقريري شركتَي التدقيق Oliver Wyman وKPMG في ملف حسابات مصرف لبنان والقطاع المصرفي (الجديد)
lebanon 24
08/08/2023 14:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

أوجيرو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2023-08-08
06:00 | 2023-08-08
04:30 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24