اعلان هام من وزارة المالية.. هذا ما أعلنته في ما خص أوجيرو

اعلنت وزارة المالية انها قد حولت صباح اليوم الى مصرف لبنان المبالغ المطلوبة من هيئة اوجيرو والبالغة ٨٤٦،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ملياراً كرواتب وخلافه بموجب سلفة خزينة كانت طلبتها الهيئة.

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