قرار جديد للامن العام بشأن السوريين

عُلم ان المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري عمم على مكاتب ودوائر ومراكز الامن العام، وامانة السر العامة بوقف العمل بنقل الكفالات للرعايا السوريين الموجودين في لبنان اعتبارا من بداية شهر آب ولمدة شهر، بانتظار انجاز المعاملات السابقة المتراكمة.

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