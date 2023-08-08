Advertisement

لبنان

تحويل المبالغ المطلوبة من أوجيرو إلى مصرف لبنان... بيان من وزارة المالية

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1095539-638270852570716049.jpg
Doc-P-1095539-638270852570716049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت وزارة المال أنها حوّلت صباحًا إلى مصرف لبنان، المبالغ المطلوبة من هيئة أوجيرو والبالغة ٨٤٦،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مليارًا من رواتب وخلافة بموجب سلفة خزينة كانت طلبتها الهيئة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرار لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت يلزم وزارة المالية بتسليم مجموعة من المحامين تقريري شركتَي التدقيق Oliver Wyman وKPMG في ملف حسابات مصرف لبنان والقطاع المصرفي (الجديد)
lebanon 24
08/08/2023 14:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في وزارة المال للـ"ال بي سي": أي قرار لجهة ما يسمى بالتمديد الإداري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحتاج إلى بحث في مجلس الوزراء
lebanon 24
08/08/2023 14:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة المالية توضح هذه المسألة بخصوص حسابات مصرف لبنان
lebanon 24
08/08/2023 14:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي للـ"أم تي في": شكّل الاجتماع التشاوري نوعاً من الخرق وحصل نقاش في أمور وطنيّة وشدّدت على التمسّك بالقيم اللبنانية والأسرة وشرحت ما في حقيبة التعلّم الاجتماعي الانفعالي
lebanon 24
08/08/2023 14:37:40 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المال

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2023-08-08
06:00 | 2023-08-08
04:30 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24