تحويل المبالغ المطلوبة من أوجيرو إلى مصرف لبنان... بيان من وزارة المالية

أعلنت وزارة المال أنها حوّلت صباحًا إلى مصرف لبنان، المبالغ المطلوبة من هيئة أوجيرو والبالغة ٨٤٦،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ مليارًا من رواتب وخلافة بموجب سلفة خزينة كانت طلبتها الهيئة.

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