اللواء خير تفقد المستودع المحترق على طريق المطار

تفقد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير صباح اليوم، المستودع المحترق في المبنى على طريق المطار، تنفيذا للاجتماع الذي عقده امس مع المسؤولين عن عمليات الاطفاء والبلديات والدفاع المدني، حيث اطلع من فرق الاطفاء والدفاع المدني المتواجدين في المكان على الوضع الميداني وآليات العمل والفرق المتابعة للقضاء على الحريق والسبل للانهاء من عمليات الاطفاء والبدء بالاجراءات اللازمة لتقييم وضع المبنى وحصر الاضرار.

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