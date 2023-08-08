Advertisement

لبنان

اللواء خير تفقد المستودع المحترق على طريق المطار

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1095554-638270884402840764.jpeg
Doc-P-1095554-638270884402840764.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تفقد امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير صباح اليوم، المستودع المحترق في المبنى على طريق المطار، تنفيذا للاجتماع الذي عقده امس مع المسؤولين عن عمليات الاطفاء والبلديات والدفاع المدني، حيث اطلع من فرق الاطفاء والدفاع المدني المتواجدين في المكان على الوضع الميداني وآليات العمل والفرق المتابعة للقضاء على الحريق والسبل للانهاء من عمليات الاطفاء والبدء بالاجراءات اللازمة لتقييم وضع المبنى وحصر الاضرار.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2023-08-08
06:00 | 2023-08-08
04:30 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24