درجات الحرارة على حالها... اليكم الطقس المتوقع للأيام القليلة المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.وجاء في النشرة التي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية باردة متمركزة فوق البحر الأسود حيث تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها على الساحل والجبال وتبقى ضمن معدلاتها في الداخل، ومن المتوقع ان يتحول الطقس الى حار نسبيا في الداخل نهاية الأسبوع.معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة وفي زحــلـة بين 18 و 35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال مع رياح ناشطة أحيانا في المناطق الشمالية وضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية واستمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات فترة بعد الظهر.الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,55-ساعة غروب الشمس: 19,29