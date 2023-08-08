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لبنان

بعد انتشار تسجيل صوتي لمدير عام وزارة الصناعة... توضيح من بوشيكيان

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:58
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 صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصناعة  جورج بوشكيان البيان التالي:"بثّت محطات تلفزيونية ومواقع للتواصل الاجتماعي مقاطع مسجّلة بصوت المدير العام لوزارة الصناعة السيد داني جدعون المحال الى الهيئة العليا للتأديب يهدّد فيها "بقطع رأس من يخربط"، وفي مكان آخر من التسجيل يهدد سيدة صناعية مرتين وبشكل مهين مطلقاً بحقها الصراخ والوعيد " بتكسير رجليها إذا حاولت الدخول إلى الوزارة".
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وأضاف:" إننا إذ نربأ بهذا الأسلوب من التعاطي المنافي للقانون والأخلاق ومبدأ الحرص على السلامة الشخصية والحريات العامة، نؤكد أن التسجيل صحيح، وسبق لنا أن بادرنا إلى احالته على النيابة العامة التمييزية والمؤسسات الرقابية المختصة، للتحقيق مع صاحبه واتّخاذ القرار المناسب بحقه. كما ندعو كافة المواطنين الى اعتبار وزارة الصناعة والوزير ومكتبه والمديرة العامة والعاملين في الوزارة مرجعية لهم وأبواب مكاتبهم مفتوحة كالمعتاد أمام الجميع لتقديم الخدمة والمساعدة بالطرق القانونية المناسبة".
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