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لبنان
مجموعات داعشية في عين الحلوة وقضايا أخرى... صدور 157 حكماً "للعسكرية"
Lebanon 24
08-08-2023
|
04:13
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الإداري خليل جابر في ٣١ تموز المنصرم ١٥٧ حكماً في دعاوى جنحية وجنائية، في سابقة لناحية عدد الأحكام حيث بقيت هيئة المحكمة منعقدة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً. ومن أبرز هذه الأحكام، الحكم الذي أصدرته في قضية فرار الموقوفين من نظارة قصر عدل بعبدا، وذلك بعد ان نظرت أكثر من هيئة في الملف من دون الوصول الى إتمام الإجراءات فيه لأسباب عدة، فحكمت على 54 موقوفاً بصورة وجاهية وعلى 6 بشكل غيابي بعقوبات تراوح ما بين الحبس شهراً واحداً والحبس سنةً واحدة والأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، مع استبدال عقوبة الحبس للبعض منهم بالغرامة المالية.
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الى ذلك، أصدرت المحكمة أحكاماً غيابية في حق كل من الفلسطينيين أحمد عبدالله العبدالله، عمر فايز الناطور، يوسف إسماعيل، عصام قاسم أحمد، مالك أنور الآغا، علي عبد الجبار حسن، المنتمين الى "تنظيم داعش" وتحديداً مجموعتي فادي إبراهيم العلي وهيثم الشعبي، ومقرهم مخيم عين الحلوة، فقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم جميعاً وإلزامهم تسليم بندقية حربية، وذلك بجرائم المشاركة في المعارك العسكرية، بالإضافة الى مراقبة تحركات الجيش اللبناني واستهداف مراكزه، كما التخطيط للقيام باغتيالات وتفجيرات.
كما أصدرت المحكمة حكماً في حق هاشم علي عبد العال( سوري) لإقدامه على مبايعة "تنظيم داعش" ونشر أفكاره وإصداراته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحريض الآخرين على الانخراط في التنظيم وتنفيذ أعماله الإرهابية، وقضى الحكم بسجن عبد العال سنتين بالإضافة الى غرامة وقدرها مئتا ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية وترحيله خارج البلاد بعد إنفاذ العقوبة.(الوكالة الوطنية)
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