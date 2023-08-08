حول تسعيرة الخبز... هذا ما طالبت به نقابة الأفران

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طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور ، في بيان، وزارة الإقتصاد ب"إعادة النظر في تسعيرة ربطة الخبز ، لأن الكلفة المعيشية أصبحت مدولرة والمازوت ارتفع اكثر من 150 دولارا للطن الواحد، كذلك أجور عمال الأفران لم تعد تحاكي الواقع، فهم يطالبون دائما بحقوقهم رغم أن الأفران تدفع الأجر ضعفي ما تعطيه وزارة الإقتصاد للعمال ضمن كلفة ربطة الخبز ، أما الكلف الإضافية التي تدفع الأفران بالدولار الفريش ما زالت تسعر على ما يقارب دولار 15 الف ليرة لبنانية".وقال:"لذلك تطالب نقابات الأفران بالنظر في التسعيرة لإستمرار عملها وللحفاظ على القطاع من الانهيار كما حصل مع الكثير من القطاعات سواء في القطاع العام او الخاص"، لافتا الى ان "الزيادة التي تطالب بها الأفران لا تعتبر ربحا للأفران بقدر ما تعتبر زيادة للعمال وتعويضا لخسائر تعرضت لها غالبية الافران في الكلف والتكاليف المدولرة".