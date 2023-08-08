عُثر عليه جثة مُصابة بطلقات نارية أمام منزله في عكار (صور)

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عُثر على المدعو "إ.م.ا"" جثة مصابة بطلقات نارية امام مدخل منزله في بلدة بجعا عين الدهب في عكار ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وضربت طوقاً امنياً، والعمل جار على فتح تحقيق بالحادثة، علما ان اسباب مقتله لا تزال مجهولة.