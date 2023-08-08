Advertisement

لبنان

عُثر عليه جثة مُصابة بطلقات نارية أمام منزله في عكار (صور)

Lebanon 24
08-08-2023 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1095577-638270916718982445.jpg
Doc-P-1095577-638270916718982445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُثر على المدعو "إ.م.ا"" جثة مصابة بطلقات نارية امام مدخل منزله في بلدة بجعا عين الدهب في عكار ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وضربت طوقاً امنياً، والعمل جار على فتح تحقيق بالحادثة، علما ان اسباب مقتله لا تزال مجهولة.
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:51 | 2023-08-08
06:00 | 2023-08-08
04:30 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:15 | 2023-08-08
07:13 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24