لم يتبلغ موعد الجلسة اليوم... أين هو رياض سلامة؟

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل الى مكان إقامة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ولا زال البحث جارياً عن عنوان لإبلاغه موعد جلسة الغد أمام الهيئة الإتّهاميّة.

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