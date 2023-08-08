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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف سوريّين حاولا سرقة سوبرماركت في هذه المنطقة

Lebanon 24
08-08-2023 | 06:20
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أوقفت دوريّة من أمن الدولة، بالجرم المشهود السوريّين (ح. ب.) و (ج. س.) أثناء محاولتهما سرقة سوبرماركت رمّال في بلدة كفردونين في بنت جبيل، واقتادتهما إلى مديريّة النبطيّة الإقليميّة، حيث اعترفا بجرمهما، وأحالتهما على الجهات القضائيّة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما. 
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