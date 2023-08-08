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لبنان

جريحان واحتراق أحد المنازل.. انفجار خزان مازوت في الهرمل (صورة)

Lebanon 24
08-08-2023 | 06:51
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ادى انفجار ثلاثة خزانات للمازوت تابعة لعامود الارسال القديم لشركة الفا في حي المرح - الضهور في الهرمل، الى نشوب حريق في احد منازل الحي، واصابة شخصين بجروح وهما من آل علوا. ونقلا الى مسشتفيات المنطقة للمعالجة. 
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وتمكنت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني من بلدات الهرمل والقاع والقصر من اخماد الحريق في محطة شركة الفا القديمة في الضهور الهرمل. 
 
 


وعملت عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجريحين الى المستشفى، في حين تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد النيران.
المصدر: الوكالة الوطنية
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