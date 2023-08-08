جريحان واحتراق أحد المنازل.. انفجار خزان مازوت في الهرمل (صورة)

ادى انفجار ثلاثة خزانات للمازوت تابعة لعامود الارسال القديم لشركة الفا في حي المرح - الضهور في الهرمل، الى نشوب حريق في احد منازل الحي، واصابة شخصين بجروح وهما من آل علوا. ونقلا الى مسشتفيات المنطقة للمعالجة.

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وتمكنت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني من بلدات الهرمل والقاع والقصر من اخماد الحريق في محطة شركة الفا القديمة في الضهور الهرمل.