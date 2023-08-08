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لبنان

الجيش وضع قواته البحريّة في حالة إستنفار... ما الذي يجري قبالة الناقورة؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 06:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش وضع قواته البحرية في حالة إستنفار، بعدما انتهكت زوارق إسرائيليّة معاديّة السيادة اللبنانيّة في عرض البحر، قبالة الناقورة.
 
 
 
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الجيش

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