الجيش وضع قواته البحريّة في حالة إستنفار... ما الذي يجري قبالة الناقورة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش وضع قواته البحرية في حالة إستنفار، بعدما انتهكت زوارق إسرائيليّة معاديّة السيادة اللبنانيّة في عرض البحر، قبالة الناقورة.

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