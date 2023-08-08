سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه

أدى اشتباك في منطقة داود العلي في خراج بلدة سبلين، الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.



Advertisement وبحسب المعلومات الاولية فانّه وقرب مجمع البحار في وادي الزينة وقع اشكال بين المدعو علي ك. وبلال عباس ك. على خلفية "تبادل نظرات" تطور الى تبادل لاطلاق النار نتج عنه وفاة بلال ك. بطلقة في قلبه واصابة ابنه حسين، عرف من مطلقي النار كل من: - خليل ابراهيم م.

- علي ك.

- عيسى ح. - خليل ابراهيم م.- علي ك.- عيسى ح.