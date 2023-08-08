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لبنان

سقوط قتيل في اشتباك بهذه المنطقة.. هكذا قضى بلال برصاصة في قلبه

Lebanon 24
08-08-2023 | 07:07
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أدى اشتباك في منطقة داود العلي في خراج بلدة سبلين، الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
 
وبحسب المعلومات الاولية فانّه وقرب مجمع البحار في وادي الزينة وقع اشكال بين المدعو علي ك. وبلال عباس ك. على خلفية "تبادل نظرات" تطور الى تبادل لاطلاق النار نتج عنه وفاة بلال ك. بطلقة في قلبه واصابة ابنه حسين، عرف من مطلقي النار كل من:
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- خليل ابراهيم م. 
- علي ك.
- عيسى ح. 
 
 
 
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