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لبنان
محضر ضبط بحقّ صاحب ملحمة
Lebanon 24
08-08-2023
|
07:15
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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولة تفتيشية في بلدات صير الغربية وكفرصير وجبشيت، بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية، في محطات المحروقات والمؤسسات التجارية ومحال لحوم المواشي والدواجن، حيث تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة جبشيت لعدم حيازته لفواتير الشراء من أجل إحتساب نسب الأرباح، وتم كيل ورصرصة محطة محروقات وتوجيه إنذارات خطية لبعض أصحاب المحال بضرورة الإلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارة.
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