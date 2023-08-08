المرتضى عن لقاء الديمان: تمّ بتيسير ربّاني وسنحفظ صيغة العيش معاً

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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بعد انتهاء الاجتماع الوزاري التشاوري في الديمان في تصريح: "اللقاء هنا تيسيرٌ ربّاني واتفقنا على تحصين الوطن بحفظ صيغة العيش معاً وحماية قيمنا الاخلاقية والايمانية من ثقافة الشذوذ".واضاف:" في خلال اللقاء اجمع الحاضرون على المخاطر التي تتهدد لبنان ووحدته وقيمه الايمانية والاخلاقية.. كما كان هناك اجماع على ان هدم التنوع ونسف القيم سيؤدي الى خراب لبنان، وان المستفيد الوحيد من ذلك هي اسرائيل التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، لأنها تعتبر ان لبنان بتنوعه يمثل النقيض لها الذي يسقطها اخلاقياً ومعنوياً".واوضح: "منذ استلامي لمهامي في وزارة الثقافة اعلنت ان دورنا الاساس سيكون بث الوعي لما يحاك ضد لبنان والشعب اللبناني ومن هذا المنطلق طرحت امام غبطته ودولة رئيس الوزراء فكرة عقد هذا اللقاء فلقيت ترحيباً".واردف:" كل لبناني واع ومسؤول ، عليه ان يسعى الى افشال المكائد الشيطانية التي ترمي الى بث الفرقة بين اللبنانيين وتيئيسهم من صيغة العيش الواحد وتحريضهم على الهجرة او على اعتماد خيارات لا تخدم الا اعداءنا من مثل طروحات التقسيم تحت عناوين ملطّفة، كالفدرلة والتي لا ترمي إلا الى هدم منظومتنا اللبنانية الاخلاقية والايمانية التي تشكّل سبباً مهماً من اسباب المناعة والتحصين".وختم:" كل الشكر للديمان وغبطة راعيه على حفاوة الاستقبال وحسن الوفادة وعلى الاحتضان والاحاطة وسنعمل بالتعاون معه ومع جميع المخلصين من اجل حماية لبنان ووحدته وقيمه الاخلاقية والايمانية ونعلنها مقاومةً ثقافية ضدّ كل ما يتهدد تنوّعنا وقيمنا الاخلاقية والايمانية ومقدساتنا وبشكل عام موروثنا وثقافتنا وهويتنا".