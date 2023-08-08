توتّر كبير في جرود جبيل... ملثمون ومحاولة خطف وإطلاق نار

أقدم مجهولون ملثمون على محاولة خطف المواطن شاكر عساكر من بلدة المجدل في جرود جبيل، من داخل متجره، إلاّ أن الاهالي تصدوا لهم وسُجِل إطلاق نار في المحلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتسود المنطقة حالة من التوتّر.

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