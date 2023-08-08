أفادت "الجزيرة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ قال "نُحذر "حزب الله" من أي فعل خاطئ، لأننا سنُعيد لبنان إلى العصر الحجري عند اندلاع مواجهة".

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