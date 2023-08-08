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لبنان

تحذير إسرائيليّ لـ"حزب الله": "سنُعيد لبنان إلى العصر الحجريّ"

Lebanon 24
08-08-2023 | 08:20
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أفادت "الجزيرة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ قال "نُحذر "حزب الله" من أي فعل خاطئ، لأننا سنُعيد لبنان إلى العصر الحجري عند اندلاع مواجهة".
 
 
 
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