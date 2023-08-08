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لبنان
وزير الدفاع التقى وزيرة خارجية غانا وعرض مع وفد رابطة قدامى المسلحة أوضاع العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
08-08-2023
|
08:38
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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي على رأس وفد، وتم البحث في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.
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وتحدثت بوتشواي عن علاقات الصداقة التاريخية بين غانا ولبنان ومشاركة بلادها في اليونيفيل منوهة "بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجالية اللبنانية في غانا على مختلف الصعد، لا سيما مساهمتها الكبيرة في الإقتصاد الغاني". وأبدت بوتشواي تطلعها الى "مزيد من التعاون بين لبنان وغانا".
ونوه وزير الدفاع بالمشاركة الغانية في عداد قوات اليونيفيل منذ العام 1978 وحتى اليوم ،مقدّراً "عالياً التضحيات التي يقدمونها"، شاكراً لجمهورية غانا احتضانها للجالية اللبنانية منذ عقود.
والتقى سليم ايضا رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة، عرض لحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وبعض ملاحظات الرابطة على ما ورد في موازنة العام 2023 التي لا تزال الحكومة تناقشها لا سيما ما يتعلق منها بمعاشات التقاعد.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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