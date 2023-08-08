على أثر ما تمَّ تداوله حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في عبيه، صدر عن لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي البيان التالي:

تؤكد لجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي بعد اجتماعها ثقتها الكاملة بالقضاء وضرورة متابعة التحقيقات والتوسّع فيها إلى حين كشف جميع المرتكبين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخلاً من دون مماطلة في الملف، على أن يحاسب كلّ مرتكب من دون تهاون. كما تؤكد اللجنة ضرورة إظهار الحقائق كافة وتوضيحها إلى الرأي العام منعاً لأيّ شكٍ او لغطٍ أو اصطيادٍ بالمياه العكرة. وتشدّد اللجنة على أهمّية حماية الاطفال وتأمين الدعم الكامل لهم نفسياً وصحياً وتربوياً واجتماعياً لما لهذا الملف من تأثير وانعكاسٍ مباشر عليهم. وأكدت اللجنة في ختام بيانها حرصها الشديد على هذا الصرح التربوي العريق الذي لطالما كان البيت والمساحة الدافئة لآلاف الايتام والمحتاجين على مدى أكثر من نصف قرن، والعمل سويّاً للاستمرار بتقديم كلّ الخدمات وفق معايير علميّة متطوّرة للمحافظة على هذه المؤسسة لما لها من اهميّة كبرى في منطقة الجبل ولبنان.