"ألفا": حريق في محطة الهرمل أخرجها من الخدمة

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صدر عن شركة" ألفا البيان" الآتي: شب ظهر اليوم، حريق في محطة الهرمل أثناء أعمال صيانة تقوم بها الشركة المولجة تلك الأعمال، أدى الى وضع المحطة المذكورة خارج الخدمة، وتاليا انقطاع الإرسال عن مناطق عدة تتغذى من المحطة".واوضح البيان ان"الأعمال تهدف إلى تحصين الموقع لمنع سرقة الوقود، بسبب تعرّضه مرات عدة الى التخريب وسرقة مادة المازوت.على الفور، باشرت ألفا بعملية حصر الأضرار تمهيدا لاعادة تأهيل المحطة في أسرع وقت. وهي تعتذر من مشتركيها عن أي ضرر قد تكون قد تسببت به".